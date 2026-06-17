भारत का रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:01 pm Jun 17, 202605:01 pm

क्या है खबर?

भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 15.6 प्रतिशत अधिक है। बीते पांच वर्षों में रक्षा उत्पादन में करीब 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब भारत घरेलू रक्षा निर्माण को मजबूत करने और दुनिया के बड़े रक्षा विनिर्माण केंद्रों में अपनी पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।