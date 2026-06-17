भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
क्या है खबर?
भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 15.6 प्रतिशत अधिक है। बीते पांच वर्षों में रक्षा उत्पादन में करीब 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब भारत घरेलू रक्षा निर्माण को मजबूत करने और दुनिया के बड़े रक्षा विनिर्माण केंद्रों में अपनी पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आयात
आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम
कई दशकों तक भारत लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, तोप और अन्य सैन्य उपकरणों के लिए विदेशी कंपनियों पर काफी निर्भर रहा है। हालांकि, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में घरेलू डिजाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में रक्षा उत्पादन 84,643 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर अब 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
भागीदारी
निजी कंपनियों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी
रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़कर करीब 42,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि, कुल उत्पादन में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी अभी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन निजी कंपनियां, MSME और स्टार्टअप अब रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और उन्नत हथियार प्रणालियों के निर्माण में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
रिकॉर्ड
रक्षा निर्यात में भी बना नया रिकॉर्ड
घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ भारत का रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 38,424 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया। इससे दुनिया में भारत में बने रक्षा उत्पादों की स्वीकार्यता और प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते सैन्य खर्च और बदलते भू-राजनीतिक माहौल के बीच भारत के लिए रक्षा निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।