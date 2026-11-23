नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने 7 महीनों के दौरान सबसे तेज रफ्तार से नई भर्तियां कीं, जबकि सेवा क्षेत्र की कंपनियों ने 1 साल बाद कर्मचारियों की संख्या में थोड़ी कटौती की।

दूसरी ओर, कंपनियों की लागत में बढ़ोतरी सीमित रही, हालांकि उन्होंने अपने उत्पादों और सेवाओं की कीमतें कुछ तेजी से बढ़ाईं।

आने वाले एक साल को लेकर कारोबारी भरोसा भी मई के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, लेकिन यह लंबे समय औसत से नीचे रहा है।