चीन टाइटेनियम डाइऑक्साइड को भारत में डंप कर रहा है

भारत ने चीनी टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर फिर से लगाया एंटी-डंपिंग शुल्क, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

भारत ने चीन से होने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कुछ आयात पर 460 से 681 डॉलर (करीब 43,000-64,000 रुपये) प्रति मीट्रिक टन का एंटी-डंपिंग शुल्क फिर से लगा दिया है। यह कदम व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की नई जांच के बाद उठाया गया है। इसमें पाया गया कि इन आयातों को भारतीय बाजार में 'डंप' किया जा रहा था। घरेलू बाजार की तुलना में बहुत कम कीमत पर यहां बेच जा रहा है, जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचा है।