इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों को बढ़ावा देने की तैयारी

इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों को बढ़ावा देने की तैयारी, सरकार ला सकती है बड़ी प्रोत्साहन योजना

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:03 pm May 20, 202601:03 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिक ट्रक और बसों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार कर रही है। सरकार अगले 10 सालों में 1 अरब डॉलर (लगभग 100 अरब रुपये) से ज्यादा की मदद देने पर विचार कर रही है। इसका मकसद डीजल और दूसरे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना है। इस योजना में खास तौर पर प्राइवेट बस और ट्रक ऑपरेटरों को शामिल किया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ाना चाहती है।