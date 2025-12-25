भारत में पेट्रोल पंप की संख्या पहुंची 1 लाख के पार
क्या है खबर?
भारत में पेट्रोल और डीजल बेचने वाले फ्यूल स्टेशनों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में यह संख्या लगभग दोगुनी हुई है। इस विस्तार से देश का फ्यूल नेटवर्क काफी मजबूत हुआ है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गाड़ियों की बढ़ती संख्या और गांव-दराज इलाकों में ईंधन की पहुंच बढ़ाने के लिए तेजी से नए पेट्रोल पंप खोले गए हैं।
नेटवर्क
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल नेटवर्क
इस बढ़ोतरी के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल स्टेशन नेटवर्क बन गया है। इस सूची में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन हैं, जहां 1.1 से 1.2 लाख तक पेट्रोल पंप हैं। इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन बी अशोक के अनुसार, नए पंप खुलने से शहरों के बाहर ईंधन की उपलब्धता बेहतर हुई है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहक सेवाओं और सर्विस स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने को मिला है।
चुनौती
निजी कंपनियों की चुनौती
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, ग्रामीण इलाकों के फ्यूल स्टेशन अब कुल नेटवर्क का 29 प्रतिशत हो चुके हैं। कई पंप अब पेट्रोल-डीजल के साथ CNG और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग भी दे रहे हैं। हालांकि, निजी कंपनियों की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिमांड की तुलना में पंपों की संख्या ज्यादा हो गई है। आने वाले समय में नेटवर्क स्थिर हो सकता है और वैकल्पिक ईंधन से आय बढ़ने की उम्मीद है।