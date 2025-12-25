भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख के पार

भारत में पेट्रोल पंप की संख्या पहुंची 1 लाख के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:41 pm Dec 25, 2025

क्या है खबर?

भारत में पेट्रोल और डीजल बेचने वाले फ्यूल स्टेशनों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में यह संख्या लगभग दोगुनी हुई है। इस विस्तार से देश का फ्यूल नेटवर्क काफी मजबूत हुआ है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गाड़ियों की बढ़ती संख्या और गांव-दराज इलाकों में ईंधन की पहुंच बढ़ाने के लिए तेजी से नए पेट्रोल पंप खोले गए हैं।