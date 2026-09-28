खाद्य सुरक्षा पर सख्ती का असर

खाद्य सुरक्षा पर सख्ती का असर, कंपनियों में क्वालिटी विभाग के लिए बढ़ी भर्ती

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:59 pm Sep 28, 202604:59 pm

क्या है खबर?

देश की बड़ी पैकेज्ड-फूड कंपनियां, रेस्टोरेंट चेन और होटल अब फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल और नियमों के पालन से जुड़े पदों पर भर्ती बढ़ा रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पेप्सिको, बीकानेरवाला, DLF हॉस्पिटैलिटी, हिल्टन और एलटी फूड्स जैसी कंपनियों ने हाल में ऐसे पदों के लिए विज्ञापन दिए हैं। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब खाद्य कारोबार की निगरानी और जांच लगातार तेज हो रही है।