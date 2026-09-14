अगस्त में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82 प्रतिशत हुई

खाद्य वस्तुओं के बढ़े दाम का असर, अगस्त में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82 प्रतिशत हुई

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:16 pm Sep 14, 202606:16 pm

क्या है खबर?

देश में महंगाई ने अगस्त में एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अगस्त में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई में यह 4.45 प्रतिशत थी। यह आठ महीने का सबसे ऊंचा स्तर है, जिससे आम परिवारों का बजट प्रभावित हुआ। महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें रहीं। खुदरा महंगाई लगातार तीसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर बनी रही।