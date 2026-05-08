IMF ने क्लाउड मिथोस के जोखिमों से निपटने के लिए सहयोग मांगा है

क्लाउड मिथोस आने के बाद IMF ने वित्त क्षेत्र के जोखिमों पर जताई चिंता

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एंथ्रोपिक के मिथोस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल से वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा होने की चेतावनी दी है। IMF ने कहा कि एडवांस AI मॉडल कमजोरियों की पहचान करने और उनका फायदा उठाने में लगने वाले समय और लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इससे अपराधियों के लिए खामियों को पहचानना और संगठनों में उपयोग होने वाले सिस्टम को निशाना बनाने के लिए उनका उपयोग करना आसान हो सकता है।