IBM के शेयरों में 1968 के बाद सबसे बड़ी गिरावट

IBM के शेयरों में 1968 के बाद सबसे बड़ी गिरावट, क्यों डूबे 9,600 अरब रुपये?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:25 pm Jul 15, 202612:25 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की टेक कंपनी IBM के शेयरों में मंगलवार को 1968 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का शेयर करीब 25 प्रतिशत टूट गया, जबकि पिछले 42 दिनों में इसमें लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। इससे कंपनी के बाजार मूल्य में 100 अरब डॉलर (लगभग 9,600 अरब रुपये) से अधिक की कमी आई। इस बड़ी गिरावट का असर भारतीय IT शेयरों पर भी पड़ा और निवेशकों की चिंता बढ़ गई।