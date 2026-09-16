UPI के नए शुल्क से SIP, बिल और ऑटोपे पेमेंट पर क्या होगा असर?

NPCI के अनुसार, UPI ऑटोपे या मैंडेट के जरिए होने वाले नियमित भुगतानों पर नया तय MDR नहीं लगेगा।

इसमें बिजली-पानी के नियमित बिल, OTT सब्सक्रिप्शन और बार-बार होने वाले निवेश भुगतान शामिल हैं। इसका मतलब है कि नियमित SIP और ऑटोपे से कटने वाली रकम पर यह नया शुल्क लागू नहीं होगा।

हालांकि, म्यूचुअल फंड, शेयर और अन्य पूंजी बाजार भुगतानों के लिए अलग व्यवस्था है, जिसमें 0.02 प्रतिशत MDR और अधिकतम 300 रुपये की सीमा रखी गई है।