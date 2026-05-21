आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट करें?

अगर आपको सही तरीके पता हों, तो आधार कार्ड से जुड़ा अपना मोबाइल नंबर बदलना बिल्कुल आसान हो सकता है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, ऐसे में UIDAI ने जानकारी ऑनलाइन अपडेट करना बहुत सरल कर दिया है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। यहां हम आपको आधार कार्ड से जुड़े अपने मोबाइल नंबर को बिना किसी परेशानी के अपडेट करने का तरीका बता रहे हैं।

ऑनलाइन पोर्टल अपडेट के लिए UIDAI वेबसाइट का इस्तेमाल करें UIDAI की वेबसाइट एक सरकारी पोर्टल है, जहां आप अपने आधार की जानकारी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर भी शामिल है, अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए बस uidai.gov.in पर जाएं और 'अपडेट आधार डिटेल्स' पर क्लिक करें। आपको अपडेट फॉर्म तक पहुंचने के लिए अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालना होगा। यह तरीका बहुत आसान है और आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

आधार केंद्र आधार नामांकन केंद्र पर जाएं अगर आपको ऑनलाइन अपडेट करने में कोई दिक्कत आती है या आप सीधे जाकर काम करवाना चाहते हैं, तो आधार नामांकन केंद्र जाना भी एक विकल्प है। अपने साथ जरूरी कागजात जैसे पहचान पत्र और अपने पुराने मोबाइल नंबर की जानकारी ले जाना न भूलें। केंद्र पर मिलने वाला अपडेट फॉर्म भरें और उसे मांगे गए कागजातों के साथ जमा कर दें। इस तरीके से यह पक्का हो जाता है कि सारे बदलाव सीधे अधिकृत लोगों द्वारा ही किए जाएंगे।

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मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट के लिए mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करें UIDAI का mAadhaar ऐप भी मोबाइल नंबर अपडेट करने का आसान विकल्प माना जाता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने के बाद लोग अपनी आधार जानकारी से लॉग इन कर सकते हैं और 'अपडेट प्रोफाइल' सेक्शन में जाकर जरूरी बदलाव कर सकते हैं। यह तरीका सुरक्षित और सुविधाजनक माना जाता है। इससे लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए ही आधार से जुड़ी कई सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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