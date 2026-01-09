RBI के UDGAM पोर्टल से पुराने बैंक बैलेंस को कैसे ट्रैक करें?

कई बार लोगों के बैंक अकाउंट या जमा रकम इसलिए अनक्लेम्ड रह जाती हैं, क्योंकि अकाउंट बंद हो गया, ब्रांच बदल गई, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ या खाताधारक की मौत के बाद परिवार को जानकारी नहीं मिली। इसी समस्या को हल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन (UDGAM) पोर्टल शुरू किया है। इससे लोग यह पता लगा सकते हैं कि उनका या उनके परिवार का पैसा किस बैंक में मौजूद है।

पोर्टल UDGAM पोर्टल क्या है और क्या काम करता है? UDGAM एक सर्च पोर्टल है, जहां आप अलग-अलग बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी एक जगह खोज सकते हैं। RBI का यह पोर्टल आपके बैंक अकाउंट से सीधे पैसे दिलाने का काम नहीं करता है। हालांकि, अगर यहां कोई मैच मिलता है, तो वह सिर्फ एक संकेत होता है। इसके बाद संबंधित बैंक से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज देकर क्लेम करना होता है, बैंक ही जांच और भुगतान करता है।

उपयोग UDGAM पोर्टल का सही तरीके से उपयोग कैसे करें? UDGAM पर सर्च करते समय नाम के अलग-अलग तरीके आजमाना जरूरी है। जैसे पूरे नाम के साथ, केवल इनिशियल्स के साथ या बीच के नाम को जोड़कर। माता-पिता या जीवनसाथी के लिए वही नाम डालें जो पुराने बैंक रिकॉर्ड में लिखा हो। अगर पुराने पते, मोबाइल नंबर या ईमेल याद हों तो उन्हें संभाल कर रखें। बैंक बाद में पहचान जांच के लिए इनका उपयोग कर सकता है, जिससे क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाती है।

Advertisement