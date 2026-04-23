भारतीय सरकारी दस्तावेजों को खुद से कैसे अटेस्ट करें?

भारत में अब कई कामों के लिए दस्तावेजों को खुद अटेस्ट करना जरूरी हो गया है। पासपोर्ट बनवाना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। यह प्रक्रिया आसान जरूर है, लेकिन सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसमें गलती हो जाए तो आपका काम अटक सकता है, इसलिए पहले से सही जानकारी होना बेहद जरूरी माना जाता है।

#1 जरूरी बातों को समझें खुद अटेस्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपको किस काम के लिए कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे। हर आवेदन के लिए कागजों की सूची अलग हो सकती है। अगर पहले से जानकारी होगी तो आप बिना परेशानी के तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए आप सरकारी वेबसाइट देख सकते हैं या संबंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा और प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

#2 नीले या काले रंग के पेन का इस्तेमाल करें दस्तावेजों पर अटेस्ट करते समय हमेशा नीले या काले रंग के पेन का ही उपयोग करना चाहिए। लाल या दूसरे रंग के पेन का इस्तेमाल आमतौर पर मान्य नहीं होता है। नीले या काले पेन से किए गए साइन साफ दिखते हैं और जांच के दौरान कोई समस्या नहीं होती है। यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इससे आपका काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकता है और दस्तावेज आसानी से स्वीकार किए जाते हैं।

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#3 फोटो और दस्तावेजों पर तिरछे दस्तखत करें अटेस्ट करते समय यह जरूरी है कि आप फोटो और दस्तावेज़ पर सही तरीके से साइन करें। साइन हमेशा तिरछे तरीके से फोटो के ऊपर से होकर होना चाहिए, सिर्फ किनारे पर नहीं। इससे यह साबित होता है कि दस्तावेज असली है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह तरीका कई सरकारी प्रक्रियाओं में जरूरी माना जाता है और इससे आपके कागजों की विश्वसनीयता बनी रहती है।

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#4 सभी दस्तावेजों की कॉपी अपने पास रखें जो भी दस्तावेज आप जमा करने वाले हैं, उनकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। इससे अगर कोई कागज खो जाए या बाद में जरूरत पड़े तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। यह आदत आपको भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा सकती है। साथ ही, अगर आवेदन से जुड़ा कोई सवाल उठता है, तो आप तुरंत अपनी कॉपी देखकर जानकारी दे सकते हैं और प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर सकते हैं।