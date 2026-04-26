SBI व्हाट्सऐप पर देता है कई बैंकिंग सुविधाएं, जानिए कैसे करें पंजीकरण

पंजीकरण

ऐसे करें सेवा के लिए पंजीकरण

इस सेवा के लिए SBI की वेबसाइट https://bank.sbi पर जाकर अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा पंजीकृत मोबाइल नंबर से +917208933148 पर WAREG के बाद अपना अकाउंट नंबर लिखकर SMS भेज सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद +919022690226 नंबर पर 'Hi' SBI टाइप करें इसके बाद आपको बैंकिंग सेवा के लिए पंजीकृत होने का मैसेज प्राप्त होगा। नीचे चुनने के लिए आपको विभिन्न सेवाओं में से चुनने का विकल्प मिलेगा।