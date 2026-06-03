भारत सरकार के खोए दस्तावेजों को दोबारा कैसे पाएं?

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट , पैन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज खो जाना बड़ी परेशानी बन सकता है। ऐसे दस्तावेज कई जरूरी कामों के लिए आवश्यक होते हैं। हालांकि, सही प्रक्रिया अपनाकर इन्हें दोबारा बनवाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार घबराने के बजाय तय नियमों का पालन करना चाहिए। सही जानकारी, जरूरी कागजात और समय पर आवेदन करने से खोए हुए दस्तावेजों को फिर से प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी आसान और तेज बन सकती है।

#1 अधिकारियों को दस्तावेज खोने की जानकारी दें दस्तावेज खोने के बाद सबसे पहला कदम इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना है। इसके लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन या नजदीकी भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। शिकायत दर्ज होने से घटना का आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है, जिसकी आगे की प्रक्रिया में जरूरत पड़ सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शिकायत की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी समय उसका उपयोग किया जा सके।

#2 जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें दस्तावेज दोबारा बनवाने के लिए कुछ सहायक कागजात की जरूरत होती है। इनमें पहचान पत्र, पते का प्रमाण और खोए हुए दस्तावेज़ की पुरानी कॉपी जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। सभी कागजात पहले से तैयार रखने पर आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है। अलग-अलग दस्तावेजों के लिए जरूरी कागजात बदल सकते हैं। इसलिए आवेदन से पहले भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से पूरी जानकारी लेना और आवश्यक सूची की पुष्टि करना बेहतर माना जाता है।

Advertisement

#3 आवेदन पत्र भरें अगला कदम दस्तावेज बदलवाने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म आमतौर पर भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं या सीधे कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और पूरी भरना जरूरी है। नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करना जरूरी माना जाता है।

Advertisement

#4 तय शुल्क का भुगतान करें दस्तावेज दोबारा जारी कराने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। यह राशि दस्तावेज के प्रकार और संबंधित दूतावास के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। आवेदन करने से पहले शुल्क की जानकारी लेना जरूरी है। भुगतान आमतौर पर बैंक ट्रांसफर, कार्ड या अन्य स्वीकृत माध्यमों से किया जा सकता है। सही तरीके से शुल्क जमा करने पर आवेदन की प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त देरी के आगे बढ़ती रहती है।