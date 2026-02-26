म्यूचुअल फंड से UPI भुगतान किया जा सकता है

बैंक खाते में नहीं है पैसा तो म्यूचुअल फंड से करें UPI भुगतान, ऐसे करेगा काम

क्या है खबर?

आपके बैंक खाते में पैसा नहीं और आपको यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट (UPI) से भुगतान करने की जरूरत पड़ जाए तो मुश्किल हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने म्यूचुअल फंड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आप 'पे विद म्यूचुअल फंड' फीचर से अपनी लिक्विड फंड होल्डिंग्स से UPI भुगतान कर सकते हैं और आवश्यक यूनिट्स को तुरंत रिडीम कर सकते हैं। आइये जानते हैं यह कैसे काम करता है।