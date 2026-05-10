वसीयत में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल वॉलेट जैसे डिजिटल एसेट्स को कैसे करें शामिल?

अब लोगों की कई जरूरी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। क्रिप्टोकरेंसी , डिजिटल वॉलेट, सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल जैसी डिजिटल संपत्तियां अब लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में इन्हें वसीयत में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सही योजना न होने पर परिवार के लिए बाद में इन अकाउंट्स तक पहुंच बनाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए लोग अब डिजिटल एसेट्स को भी अपनी संपत्ति योजना में शामिल करने लगे हैं।

#1 कौन-कौन सी चीजें आती हैं इसमें? डिजिटल एसेट्स में वे सभी ऑनलाइन चीजें शामिल होती हैं, जिनकी आर्थिक या निजी अहमियत होती है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन निवेश, डिजिटल वॉलेट, सोशल मीडिया अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज और ईमेल ID जैसी सेवाएं शामिल हैं। कई लोगों के लिए ये सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि निजी यादों से भी जुड़ी होती हैं। अगर इनकी जानकारी सही तरीके से सुरक्षित न हो, तो परिवार बाद में इन तक पहुंच नहीं बना पाता और जरूरी डेटा हमेशा के लिए खो सकता है।

#2 वसीयत में कैसे करें शामिल? डिजिटल एसेट्स को वसीयत में जोड़ते समय उनका साफ विवरण और लाभ पाने वाले व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी होता है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से पासवर्ड और प्राइवेट की सीधे वसीयत में नहीं लिखनी चाहिए। इसके बजाय अलग सुरक्षित दस्तावेज में यह जानकारी रखी जा सकती है। साथ ही, ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति चुनना जरूरी माना जाता है जिसे डिजिटल सिस्टम की जानकारी हो। इससे जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन अकाउंट और दूसरी डिजिटल संपत्तियां आसानी से संभाली जा सकती हैं।

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