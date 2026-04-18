विदेश में रहते हुए आधार कार्ड कैसे बनवाएं? यहां जानें चरणबद्ध तरीका
क्या है खबर?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इससे अब वे घर बैठे ऑनलाइन आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए किसी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदम से उनके लिए जरूरी पहचान पत्र बनवाना आसान हो गया है, जो कई तरह की सेवाओं के लिए जरूरी है। आइये जानते हैं आधार कार्ड के लिए कैसे आवेदन करें।
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ऑनलाइन आवेदन का तरीका
विदेश से आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसमें नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारी देनी होगी। फॉर्म जमा होने के बाद, आवेदक को एक प्राप्ति सूचना (एक्नॉलेजमेंट) नंबर मिलेगा। इसकी मदद से वे अपने आवेदन की स्थिति जान पाएंगे। इस पूरे तरीके से भारतीय दूतावास में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने की जरूरत खत्म हो जाती है।
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इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदकों को कुछ जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में बेवजह का व्यवधान पैदा नहीं होता। इन कागजातों में पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और जन्मतिथि का प्रमाण शामिल हैं। मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी कागजात वैध और अपडेटेड हों, ताकि आवेदन की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
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सत्यापन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदकों को सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। UIDAI के अधिकारी जमा किए गए दस्तावेजों की अपने रिकॉर्ड से जांच करेंगे। अगर, किसी कागजात में कोई कमी या जानकारी में कोई गलती पाई जाती है तो इसकी सूचना आवेदकों को ईमेल या SMS के जरिए दी जाएगी। आवेदकों के लिए इस चरण के दौरान पूछे गए किसी भी सवाल का तुरंत जवाब देना महत्वपूर्ण है, ताकि प्रक्रिया में देर न हो।
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कैसे मिलेगा आधार कार्ड?
सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आधार कार्ड सीधे आवेदक के विदेश में दर्ज पते पर डाक सेवा के जरिए भेजा जाएगा। UIDAI आधार कार्ड का एक इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) वर्जन भी देता है, जिसे कार्ड जारी होने के बाद इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यह डिजिटल वर्जन, फिजिकल कार्ड पहुंचने तक पहचान के वैध प्रमाण के तौर पर काम में लिया जा सकता है और उनका कोई काम भी नहीं अटकता है।