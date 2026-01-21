कैसे कम ब्याज दर और शुल्क पर मिलेगा पर्सनल लोन? ये तरीके अपनाएं

अचानक आए इलाज के खर्चों या शादी, घर की मरम्मत या अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन एक उपयोगी साधन हो सकता है। यह छोटी-बड़ी दोनों तरह की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। लोन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन से पहले ब्याज दर और अन्य शुल्कों पर विचार करना चाहिए। आइये जानते हैं आप कम ब्याज दर और शुल्कों के साथ पर्सनल लोन कैसे हासिल कर सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर अच्छा क्रेडिट स्कोर देता है फायदा उच्च क्रेडिट स्कोर: ऋणदाता लोन आवेदन की समीक्षा करते समय आपके क्रेडिट स्कोर को सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक मानते हैं। उच्च क्रेडिट स्कोर आपको एक विश्वसनीय उधारकर्ता बनाता है। 750 से अधिक का स्कोर कम ब्याज दर दिलाता है। ब्याज दरों की तुलना: बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं। आप इनकी तुलना करके कम ब्याज दर, प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य शुल्क की पेशकश वाला ऋणदाता चुन सकते हैं।

लोन अवधि लोन की अवधि रखती है मायने कम अवधि वाला लोन: लंबी अवधि के लोन से मासिक EMI कम हो जाती है, लेकिन इससे कुल ब्याज राशि बढ़ जाती है। ऋणदाता अक्सर कम अवधि के ऋण पर कम ब्याज दरें देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट का जोखिम कम हो जाता है। सिक्योर्ड लोन चुनें: सोना, संपत्ति या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी संपत्ति गिरवी रखने के लिए तैयार हैं तो आप सिक्योर्ड पर्सनल लोन का विकल्प चुन सकते हैं। अन-सिक्योर्ड लोन की तुलना में इनकी ब्याज दरें कम होती हैं।

Advertisement