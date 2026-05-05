अपना खोया हुआ विवाह प्रमाण पत्र दोबारा कैसे बनवाएं?

अगर किसी व्यक्ति का विवाह प्रमाण पत्र खो जाता है, तो यह परेशानी जरूर बन सकती है, लेकिन सही जानकारी होने पर इसे दोबारा बनवाना आसान है। सरकारी प्रक्रिया के जरिए नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कुछ जरूरी कदम और कागजात पूरे करने होते हैं। अगर व्यक्ति पहले से तैयारी कर लेता है, तो समय और मेहनत दोनों बचते हैं और काम बिना ज्यादा परेशानी के आसानी से पूरा हो जाता है।

सुझाव 2 अपने स्थानीय सरकारी दफ्तर जाएं इसके बाद व्यक्ति को अपने क्षेत्र के विवाह पंजीकरण कार्यालय या संबंधित सरकारी दफ्तर जाना होता है। वहां खोए हुए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म आसानी से उपलब्ध होता है। इस फॉर्म में शादी की तारीख, स्थान और अन्य जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होती है। जानकारी में गलती होने पर आवेदन में समस्या आ सकती है, इसलिए फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी और ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है।

Advertisement

सुझाव 3 जरूरी शुल्क का भुगतान करें आवेदन जमा करने के साथ ही तय शुल्क का भुगतान भी करना होता है। यह शुल्क अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग हो सकता है। भुगतान नकद, कार्ड या अन्य तरीकों से किया जा सकता है, जो उस दफ्तर में उपलब्ध हों। शुल्क सही तरीके से जमा होने के बाद ही आवेदन आगे बढ़ता है, इसलिए समय पर भुगतान करना जरूरी होता है ताकि प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट या देरी न आए।

Advertisement