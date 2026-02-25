बिना इनकम प्रूफ के भी मिल सकता है लोन, जानिए कैसे

क्रेडिट स्कोर पुराना रिकॉर्ड आएगा काम ज्यादातर बैंक बिना इनकम प्रूफ के अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन देने से बचते हैं, क्योंकि इसके बिना यह तय नहीं कर पाते कि आप कर्जा चुका पाएंगे या नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अगर, आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है और आपने क्रेडिट कार्ड या लोन की किश्तें समय पर चुकाई हैं तो कुछ बैंक आपके पुराने भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर लोन देने पर विचार कर सकती हैं।

विकल्प खुद का व्यवसाय करने वालों को ऐसे मिलेगा खुद का व्यवसाय करने वालों के लिए भी कुछ विकल्प होते हैं। वे सैलरी स्लिप की जगह GST रिटर्न, बैंक अकाउंट में नियमित लेनदेन या बिजनेस रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज दिखा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपका किसी बैंक में लंबे समय से खाता है और उसमें नियमित ट्रांजैक्शन होते रहे हैं तो वही बैंक प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर कर सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती है।

Advertisement