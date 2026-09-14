EPFO ने शुरू की व्हाट्सऐप सेवा, मोबाइल पर कैसे चेक करें PF बैलेंस?

व्हाट्सऐप पर अपना PF बैलेंस देखने के लिए EPFO के रजिस्टर्ड और वेरिफाइड व्हाट्सऐप नंबर पर 'हैलो' लिखकर भेजें।

इसके बाद चैट में दिए गए विकल्पों में से PF बैलेंस या खाते से जुड़ी जानकारी चुनें। इसका उपयोग कर सदस्य पिछले पांच लेनदेन भी देख सकेंगे।

EPFO की व्हाट्सऐप सेवा के जरिए सदस्य अपने PF क्लेम का स्टेटस भी देख सकेंगे। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहने की उम्मीद है और सामान्य सवालों का जवाब ऑटोमेटेड सिस्टम देगा।