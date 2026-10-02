UPI से अपने आप कट रहे हैं पैसे? ऐसे चेक करें और कैंसिल करें अनचाहे मैंडेट
क्या है खबर?
UPI से होने वाले छोटे-छोटे ऑटोमैटिक पेमेंट कई बार ध्यान में नहीं आते। OTT सब्सक्रिप्शन, ऐप मेंबरशिप, इंश्योरेंस प्रीमियम या नियमित बिलों के लिए बनाए गए मैंडेट से पैसे अपने आप कटते रहते हैं। कई बार सर्विस बंद करने के बाद भी पुराना मैंडेट एक्टिव रह सकता है। ऐसे में समय-समय पर UPI ऐप में एक्टिव मैंडेट चेक करना जरूरी है। इससे अनचाहे डेबिट समय रहते रोके जा सकते हैं और जरूरी पेमेंट भी नहीं छूटता।
#1
ऐसे चेक करें एक्टिव मैंडेट
UPI ऐप में एक्टिव मैंडेट देखने के लिए ऐप खोलें और UPI ऑटोपे या मैंडेट मैनेजमेंट वाला विकल्प खोजें।
अलग-अलग ऐप में इसका नाम और जगह अलग हो सकती है। यहां मर्चेंट का नाम, रकम, पेमेंट की अवधि, वैधता और जुड़े बैंक खाते की जानकारी देखें।
अगर एक से ज्यादा UPI ऐप इस्तेमाल करते हैं तो सभी में जांच करें। बैंक स्टेटमेंट में दिखने वाले डेबिट से भी इन जानकारियों का मिलान करें।
#2
जरूरत न हो तो मैंडेट करें कैंसिल
जिस मैंडेट की अब जरूरत नहीं है, उसे UPI ऐप में खोलकर कैंसिल या रद्द करने का विकल्प चुनें।
इसके बाद ऐप आपसे UPI PIN के जरिए पुष्टि करने के लिए कह सकता है। केवल मर्चेंट ऐप हटाने, लॉग आउट करने या फोन से UPI ऐप हटाने से मैंडेट रद्द नहीं होता।
इसलिए सब्सक्रिप्शन बंद करने के बाद मैंडेट भी जांचें। इसे रद्द करने से भविष्य के डेबिट रुकते हैं, लेकिन पहले कटे पैसे वापस नहीं आते हैं।
#3
पैसा कटने के बाद क्या करें?
अगर किसी मैंडेट से पैसा पहले ही कट गया है तो उसकी जानकारी देखकर मर्चेंट की पहचान करें।
अगर भुगतान एक्टिव मैंडेट से हुआ है तो भविष्य के डेबिट रोकने के लिए उसे कैंसिल करें। बिना अनुमति पैसा कटा है तो तुरंत बैंक या UPI सेवा से संपर्क कर शिकायत दर्ज करें।
किसी मैंडेट को रद्द करने से पहले यह भी जांच लें कि वह इंश्योरेंस प्रीमियम, EMI या किसी जरूरी बिल से जुड़ा तो नहीं है।