समय-समय पर UPI ऐप में एक्टिव मैंडेट चेक करना जरूरी है

UPI से अपने आप कट रहे हैं पैसे? ऐसे चेक करें और कैंसिल करें अनचाहे मैंडेट

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:05 am Oct 02, 202610:05 am

क्या है खबर?

UPI से होने वाले छोटे-छोटे ऑटोमैटिक पेमेंट कई बार ध्यान में नहीं आते। OTT सब्सक्रिप्शन, ऐप मेंबरशिप, इंश्योरेंस प्रीमियम या नियमित बिलों के लिए बनाए गए मैंडेट से पैसे अपने आप कटते रहते हैं। कई बार सर्विस बंद करने के बाद भी पुराना मैंडेट एक्टिव रह सकता है। ऐसे में समय-समय पर UPI ऐप में एक्टिव मैंडेट चेक करना जरूरी है। इससे अनचाहे डेबिट समय रहते रोके जा सकते हैं और जरूरी पेमेंट भी नहीं छूटता।