ऑपरेटर की मदद से नंबर बदलने या नया नंबर जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाती है

आधार कार्ड में कैसे बदलें अपना मोबाइल नंबर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:18 pm Sep 24, 202603:18 pm

क्या है खबर?

आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति ने मोबाइल नंबर बदल लिया है या आधार बनवाते समय नंबर दर्ज नहीं कराया था, तो वह नया नंबर जोड़ सकता है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार होल्डर को आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर जाना होगा। वहां ऑपरेटर की मदद से नंबर बदलने या नया नंबर जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।