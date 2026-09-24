आधार कार्ड में कैसे बदलें अपना मोबाइल नंबर?
क्या है खबर?
आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति ने मोबाइल नंबर बदल लिया है या आधार बनवाते समय नंबर दर्ज नहीं कराया था, तो वह नया नंबर जोड़ सकता है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार होल्डर को आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर जाना होगा। वहां ऑपरेटर की मदद से नंबर बदलने या नया नंबर जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
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सेंटर पर ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट
आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए सबसे पहले नजदीकी आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर जाना होगा।
सेंटर पर आधार होल्डर को ऑपरेटर को मोबाइल नंबर बदलने या नया नंबर जोड़ने के बारे में बताना होगा। ऑपरेटर आधार अपडेट सिस्टम में जरूरी जानकारी दर्ज करेगा। इसके बाद पहचान की पुष्टि बायोमेट्रिक के जरिए की जाएगी।
जरूरत पड़ने पर कुछ दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं, जिन्हें सेंटर पर ही जांचा जाएगा।
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ऐसे देखें स्टेटस
रिक्वेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधार होल्डर को रिसिप्ट दी जाती है। इस रिसिप्ट में अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) दर्ज होता है।
इस नंबर की मदद से बाद में मोबाइल नंबर अपडेट करने की रिक्वेस्ट का स्टेटस देखा जा सकता है। मोबाइल नंबर बदलने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती है।
ऑनलाइन आधार अपडेट में फिलहाल मुख्य रूप से पता बदलने की सुविधा दी गई है, जिसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP मिलता है।
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्यों जरूरी?
आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने से कई ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल आसान हो जाता है। जिन सेवाओं में OTP से पहचान की पुष्टि होती है, उनके लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर जरूरी होता है।
अगर नंबर बदल गया है तो उसे जल्द अपडेट करा लेना चाहिए। आधार में दर्ज जानकारी सही रखने से सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, बीमा, टैक्स और दूसरी सेवाओं से जुड़ी जरूरतों में परेशानी कम हो सकती है और ऑनलाइन सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं।