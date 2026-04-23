भारतीय पासपोर्ट पर पता कैसे बदलें?

भारतीय पासपोर्ट में पता बदलना आज के समय में एक जरूरी काम बन गया है, खासकर जब लोग नई जगह पर रहने लगते हैं। यह प्रक्रिया पहली बार में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन सही जानकारी होने पर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर सभी जरूरी दस्तावेज और स्टेप्स पहले से पता हों, तो आवेदन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाता है और समय की भी अच्छी बचत होती है।

#1 जरूरी कागजात इकट्ठा करें पता बदलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जरूरी कागजात तैयार रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें नए पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल, पानी बिल या किराया एग्रीमेंट शामिल होता है। साथ ही पुराने पासपोर्ट की कॉपी भी जरूरी होती है। अगर ये दस्तावेज पहले से तैयार होंगे, तो आवेदन करते समय कोई रुकावट नहीं आएगी और पूरा काम जल्दी और आसानी से आगे बढ़ सकेगा बिना किसी देरी के।

#2 ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका चुनें आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। वहीं ऑफलाइन तरीके में आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर आवेदन करना होता है। दोनों तरीकों के अपने फायदे हैं, इसलिए अपनी सुविधा और समय के अनुसार सही विकल्प चुनना बेहतर होता है, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है।

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#3 आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें आवेदन फॉर्म भरते समय हर जानकारी को ध्यान से भरना बहुत जरूरी है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी सही होनी चाहिए और पुराने पासपोर्ट से मेल खानी चाहिए। अगर कोई गलती रह जाती है, तो आवेदन में देरी हो सकती है या वह रद्द भी हो सकता है। इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी को एक बार अच्छे से जांच लेना जरूरी होता है, ताकि आगे कोई समस्या न आए और काम समय पर पूरा हो सके।

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#4 जरूरी फीस समय पर भरें पता बदलने के लिए निर्धारित फीस जमा करना भी जरूरी होता है। यह फीस आपके चुने गए तरीके के अनुसार अलग हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फीस समय पर जमा कर दी जाए, तो आवेदन की प्रक्रिया बिना रुकावट के आगे बढ़ती है और देरी होने की संभावना कम हो जाती है, जिससे पूरा काम समय पर पूरा हो पाता है।