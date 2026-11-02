दुबई में UPI से बुक कर सकेंगे टूरिस्ट टिकट

दुबई और सिंगापुर में UPI से बुक कर सकेंगे टूरिस्ट टिकट, जानिए पूरा तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:53 pm Nov 02, 202605:53 pm

क्या है खबर?

दुबई और सिंगापुर घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटक अब अपने UPI ऐप से ऑनलाइन टिकट का भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत दुबई के बुर्ज खलीफा और सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो, सिंगापुर ओशनेरियम और एडवेंचर कोव वॉटरपार्क के टिकट खरीदे जा सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है। इस पहल का मकसद भारतीय यात्रियों को विदेश में घूमने की जगहों की बुकिंग के दौरान आसान भुगतान का विकल्प देना है।