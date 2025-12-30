SBI क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन कैसे ब्लॉक करें? यहां जानिए आसान तरीका
क्या है खबर?
आज के डिजिटल दौर में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़े हैं। अगर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का क्रेडिट कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए या कोई संदिग्ध लेनदेन दिखे, तो तुरंत कार्ड ब्लॉक करना जरूरी होता है। राहत की बात यह है कि SBI ब्रांच जाए बिना कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा देता है। ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है।
SBI कार्ड वेबसाइट से कार्ड कैसे ब्लॉक करें?
SBI क्रेडिट कार्ड को अधिकारिक वेबसाइट के जरिए आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले SBI कार्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद सर्विसेज या रिक्वेस्ट सेक्शन में जाएं और वहां 'ब्लॉक लॉस्ट या स्टोलन कार्ड' का विकल्प मिलेगा। सही कार्ड चुनकर रिक्वेस्ट सबमिट करें। इसके बाद कुछ ही देर में मोबाइल और ईमेल पर कन्फर्मेशन मिल जाता है।
योनो ऐप से SBI क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का तरीका
योनो SBI ऐप के जरिए भी क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ऐप खोलकर MPIN या पासवर्ड से लॉग इन करें। इसके बाद मेनू में जाकर सर्विस रिक्वेस्ट विकल्प चुनें। वहां 'रिपोर्ट लॉस्ट या स्टोलन कार्ड' पर टैप करें और जिस कार्ड को ब्लॉक करना है उसे चुनकर कन्फर्म करें। प्रक्रिया पूरी होते ही SMS के जरिए सूचना मिलती है और आगे के ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं।
कार्ड ब्लॉक होने के बाद जरूरी बातें जानें
एक बार SBI क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने के बाद उसे दोबारा एक्टिव नहीं किया जा सकता है। बैंक अपने आप नया रिप्लेसमेंट कार्ड जारी करता है, जिस पर मामूली शुल्क लग सकता है। ध्यान रखें कि कार्ड ब्लॉक होने से आपका पूरा अकाउंट बंद नहीं होता, सिर्फ वही कार्ड नंबर बंद होता है। बिल, लिमिट और अकाउंट पहले की तरह चलते रहते हैं। किसी भी शक की स्थिति में तुरंत कार्ड ब्लॉक करना सबसे सुरक्षित कदम माना जाता है।