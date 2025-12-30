SBI क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन कैसे ब्लॉक करें? यहां जानिए आसान तरीका

#1 SBI कार्ड वेबसाइट से कार्ड कैसे ब्लॉक करें? SBI क्रेडिट कार्ड को अधिकारिक वेबसाइट के जरिए आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले SBI कार्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद सर्विसेज या रिक्वेस्ट सेक्शन में जाएं और वहां 'ब्लॉक लॉस्ट या स्टोलन कार्ड' का विकल्प मिलेगा। सही कार्ड चुनकर रिक्वेस्ट सबमिट करें। इसके बाद कुछ ही देर में मोबाइल और ईमेल पर कन्फर्मेशन मिल जाता है।

#2 योनो ऐप से SBI क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का तरीका योनो SBI ऐप के जरिए भी क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ऐप खोलकर MPIN या पासवर्ड से लॉग इन करें। इसके बाद मेनू में जाकर सर्विस रिक्वेस्ट विकल्प चुनें। वहां 'रिपोर्ट लॉस्ट या स्टोलन कार्ड' पर टैप करें और जिस कार्ड को ब्लॉक करना है उसे चुनकर कन्फर्म करें। प्रक्रिया पूरी होते ही SMS के जरिए सूचना मिलती है और आगे के ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं।

