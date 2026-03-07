बचत खाते में बड़ी रकम रखना कितना सुरक्षित? यहां समझिए

अधिकांश लोग रोजमर्रा के बैंकिंग कार्यों के लिए बचत खातों का उपयोग करते हैं। इनमें वेतन आता है, बिलों का भुगतान किया जाता है और कुछ अतिरिक्त पैसा कम समय की जरूरतों के लिए इसमें रखी रहती है। ये खाते सुलभ होते हैं, इस कारण कई लोग इनमें बड़ी रकम भी रखते हैं, जो भविष्य की योजना से अधिक होती है, लेकिन क्या यह सुरक्षा के लिहाज से सही है। आइए जानते हैं अधिक राशि रखना सही है या गलत।

नियम क्या कहते हैं नियम? देश में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत काम करते हैं। इसी निगरानी के कारण लोग अपना पैसा वहां सुरक्षित रखते हैं। रोजमर्रा की वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत खाता नकदी जमा करने के सबसे कम जोखिम वाले स्थानों में से एक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के माध्यम से डिपॉजिट इंश्योरेंस भी उपलब्ध है। यह प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक एक निश्चित सीमा तक जमा राशि की सुरक्षा करता है।

सुरक्षा बचत खाता कितना सुरक्षित? बचत खातों में पैसा रखने में सुरक्षा की कमी नहीं, बल्कि राशि नहीं बढ़ने की होती है। इन खातों पर ब्याज दरें अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में काफी कम होती हैं। अगर, बड़ी रकम कई सालों तक इस खाते में पड़ी रहती है तो इसमें नाममात्र की वृद्धि होती है, लेकिन धीरे-धीरे उसका वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। छोटी रकम या इमरजेंसी फंड में यह समझौता किया जा सकता है, लेकिन बड़ी रकम रखना फायदेमंद नहीं है।

