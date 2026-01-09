ऐपल CEO टिम कुक को 2025 में कितना मिला वेतन?
क्या है खबर?
टेक दिग्गज ऐपल ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि साल 2025 में कंपनी के बड़े अधिकारियों को कितनी सैलरी मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक को 2025 में कुल 7.42 करोड़ डॉलर (लगभग 670 करोड़ रुपये) मिले। यह रकम पिछले साल से थोड़ी कम है, लेकिन कुक ऐपल के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारी बने हुए हैं।
वेतन
वेतन में क्या-क्या शामिल?
रिपोर्ट में बताया गया है कि कुक की कमाई का ज्यादातर हिस्सा कंपनी के अच्छे प्रदर्शन से जुड़ा है और लंबे समय की रणनीति पर आधारित है। 2025 में उन्हें मूल वेतन 30 लाख डॉलर (लगभग 27 करोड़ रुपये) मिला। इसके अलावा, उन्हें कंपनी के शेयर के रूप में 5.75 करोड़ डॉलर (लगभग 520 करोड़ रुपये) मिले। प्रदर्शन से जुड़ी योजना के तहत उन्हें 1.2 करोड़ डॉलर (लगभग 110 करोड़ रुपये) दिए गए, जो तय लक्ष्यों पर निर्भर थे।
खर्च
सुरक्षा और यात्रा पर हुआ बड़ा खर्च
कुक को मिलने वाले दूसरे भत्तों की कुल रकम 17.6 लाख डॉलर (लगभग 15 करोड़ रुपये) रही। इसमें रिटायरमेंट योजना, बीमा और छुट्टियों के बदले मिली राशि शामिल है, जो वरिष्ठ अधिकारियों को मिलती है। सबसे ज्यादा खर्च उनकी सुरक्षा और निजी यात्रा पर हुआ है। ऐपल ने उनकी सुरक्षा पर 8.87 लाख डॉलर (लगभग 8 करोड़ रुपये) और निजी हवाई यात्रा पर 7.89 लाख डॉलर (लगभग 7 करोड़ रुपये) खर्च किए, ताकि काम सुरक्षित रहे।