ऐपल CEO टिम कुक को 2025 में कितना मिला वेतन?

वेतन

वेतन में क्या-क्या शामिल?

रिपोर्ट में बताया गया है कि कुक की कमाई का ज्यादातर हिस्सा कंपनी के अच्छे प्रदर्शन से जुड़ा है और लंबे समय की रणनीति पर आधारित है। 2025 में उन्हें मूल वेतन 30 लाख डॉलर (लगभग 27 करोड़ रुपये) मिला। इसके अलावा, उन्हें कंपनी के शेयर के रूप में 5.75 करोड़ डॉलर (लगभग 520 करोड़ रुपये) मिले। प्रदर्शन से जुड़ी योजना के तहत उन्हें 1.2 करोड़ डॉलर (लगभग 110 करोड़ रुपये) दिए गए, जो तय लक्ष्यों पर निर्भर थे।