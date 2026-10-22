टेस्ला और स्पेस-X के विलय से कितनी बढ़ सकती है एलन मस्क की संपत्ति?

ब्लूमबर्ग के आकलन के मुताबिक, दोनों कंपनियों के विलय से मस्क की संपत्ति में 110 अरब डॉलर (लगभग 10,500 अरब रुपये) से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है।

इसकी बड़ी वजह टेस्ला के उन शेयरों का समय से पहले मिलना है, जो सामान्य स्थिति में जनवरी, 2028 तक उनके पास नहीं आते। सौदे की शर्तों के आधार पर मस्क को अपने वेतन पैकेज से भी अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

हालांकि, यह पूरी तरह विलय की शर्तों पर निर्भर करेगा।