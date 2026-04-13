स्टॉक स्कैम को कैसे दिया जा रहा अंजाम? जानिए बचने के लिए क्या करें
क्या है खबर?
रातों-रात धनवान बनने का लालच लोगों को शेयर बाजार में धोखाधड़ी के जाल में फंसा रहा है। हाल ही में इसी तरह का मामला पुणे से सामने आया है, जिसमें 75 वर्षीय एक चिकित्सक के साथ साइबर जालसाजों ने 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की है। उन्हें 11 दिनों में संपत्ति दोगुनी करने झांसा दिया गया था। आइये जानते हैं स्टॉक स्कैम को कैसे अंजाम दिया जा रहा है और इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं।
तरीका
ऐसे की जा रही ठगी
यह स्कैम पीड़ित को एक मैसेज से शुरू होता है, जिसमें शेयर बाजार में निवेश के जरिए भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। उसे 'VIP स्टॉक 24' नामक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा जाता है। इस ग्रुप में विश्वसनीय और भरोसेमंद सलाह के साथ-साथ सफलता की कहानियां भी शेयर की जाती थीं, जो बाद में झूठी निकलीं। बाद में उसे एक ट्रेडिंग ऐप पर भेजा गया, जिस पर भरोसा करके उसने कई बार में 12.31 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए।
उपाय
इन तरीकों से रह सकते हैं सुरक्षित
धोखाधड़ी से बचने के लिए आकर्षक प्रस्तावों से बचें, जो अवास्तविक और अनुचित दावे करते हैं। किसी ऐप पर व्यक्तिगत जानकारी देने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करें। धोखाधड़ी का संदेह होने पर साइबर सेल और नियामकों से संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया टिप्स, व्हाट्सऐप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल के आधार पर कोई कार्रवाई न करें। बैंक खाता संख्या, ATM पिन, OTP, CVV थर्ड पार्टी को शेयर न करें। बड़ा निवेश करने से पहले पेशेवर सलाह लें।