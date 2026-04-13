व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को स्टॉक स्कैम में फंसाया जा रहा है

स्टॉक स्कैम को कैसे दिया जा रहा अंजाम? जानिए बचने के लिए क्या करें

क्या है खबर?

रातों-रात धनवान बनने का लालच लोगों को शेयर बाजार में धोखाधड़ी के जाल में फंसा रहा है। हाल ही में इसी तरह का मामला पुणे से सामने आया है, जिसमें 75 वर्षीय एक चिकित्सक के साथ साइबर जालसाजों ने 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की है। उन्हें 11 दिनों में संपत्ति दोगुनी करने झांसा दिया गया था। आइये जानते हैं स्टॉक स्कैम को कैसे अंजाम दिया जा रहा है और इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं।