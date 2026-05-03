क्रेडिट स्कोर होम लोन की स्वीकृति को कैसे करता है प्रभावित?

आदर्श

कितना स्कोर माना जाता है आदर्श?

क्रेडिट स्कोर आमतौर पर 300-900 के बीच होता है, जिसका सीधा असर लोन की पात्रता, ब्याज दरों और लोन राशि पर पड़ता है। 750 से ऊपर का स्कोर उत्कृष्ट माना जाता है, जिससे लोन की शीघ्र मंजूरी और कम ब्याज दरों की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट के अनुसार, 650 से कम स्कोर पर ब्याज दरें अधिक हो सकती या लोन आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।