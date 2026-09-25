नया नंबर मिलने के बाद सभी वित्तीय अकाउंट्स में जानकारी बदलना जरूरी है

मोबाइल नंबर बदलने पर हर वित्तीय अकाउंट में कैसे करें अपडेट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:54 pm Sep 25, 202607:54 pm

क्या है खबर?

मोबाइल नंबर बदलने के बाद सिर्फ बैंक में जानकारी अपडेट करना काफी नहीं होता। बैंक, क्रेडिट कार्ड, UPI, निवेश, बीमा और सरकारी अकाउंट में अलग-अलग नंबर दर्ज हो सकता है। पुराने नंबर के बंद होने से OTP, लेनदेन अलर्ट और जरूरी सूचनाएं रुक सकती हैं। इसलिए नया नंबर मिलने के बाद सभी वित्तीय अकाउंट्स में जानकारी बदलना जरूरी है। सबसे पहले बैंक से शुरुआत करें और फिर बाकी सेवाओं में नया नंबर जांचकर अपडेट करें।