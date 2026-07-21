अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक कैसे करें?
क्या है खबर?
देश में पहले के मुकाबले अब अधिक आधार धारक अपने बायोमेट्रिक डाटा को लॉक कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, आधार ऐप को चार करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। वहीं, बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक फीचर का उपयोग 1.91 करोड़ से अधिक बार किया गया है। यह सुविधा आधार धारकों को उनके फिंगरप्रिंट, आंखों और चेहरे से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करती है, और धोखाधड़ी का खतरा भी काफी कम करती है।
#1
ऐप से ऐसे करें बायोमेट्रिक लॉक
आधार ऐप में बायोमेट्रिक लॉक करना बेहद आसान है।
सबसे पहले आधार ऐप खोलें और अपने छह अंकों के पिन से लॉग इन करें। इसके बाद होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाले बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक विकल्प पर टैप करें। फिर लॉक करने के विकल्प की पुष्टि करें।
इसके बाद आपके फिंगरप्रिंट, आंखों और चेहरे से होने वाला आधार सत्यापन तब तक बंद रहेगा, जब तक आप इसे दोबारा अनलॉक नहीं करते, जिससे आपकी निजी जानकारी सुरक्षित बनी रहती है।
#2
सिक्योरिटी सेक्शन से भी मिलती है सुविधा
अगर चाहें तो यही काम आधार ऐप के सिक्योरिटी सेक्शन से भी किया जा सकता है।
इसके लिए ऐप में लॉग इन करने के बाद होम स्क्रीन पर मौजूद सिक्योरिटी विकल्प पर जाएं। यहां बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक का विकल्प मिलेगा। इस पर टैप करके अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करें।
जरूरत पड़ने पर इसी प्रक्रिया को अपनाकर कुछ ही सेकंड में दोबारा अनलॉक भी किया जा सकता है, जिससे जरूरत के अनुसार इसका उपयोग आसान रहता है।
#3
लॉक रहने पर नहीं होगा बायोमेट्रिक सत्यापन
जब तक आपका बायोमेट्रिक डाटा लॉक रहेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति या संस्था फिंगरप्रिंट, आंखों या चेहरे के जरिए आधार सत्यापन नहीं कर पाएगी।
अगर कोई लॉक रहने के दौरान सत्यापन की कोशिश करेगा तो अनुरोध असफल हो जाएगा। यह सुविधा केवल उन्हीं आधार धारकों को मिलती है, जिनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है।
इससे व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत हो जाती है, और गलत इस्तेमाल की आशंका भी काफी घट जाती है।