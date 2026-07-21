आप आधार बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं

अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक कैसे करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:27 am Jul 21, 202607:27 am

क्या है खबर?

देश में पहले के मुकाबले अब अधिक आधार धारक अपने बायोमेट्रिक डाटा को लॉक कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, आधार ऐप को चार करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। वहीं, बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक फीचर का उपयोग 1.91 करोड़ से अधिक बार किया गया है। यह सुविधा आधार धारकों को उनके फिंगरप्रिंट, आंखों और चेहरे से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करती है, और धोखाधड़ी का खतरा भी काफी कम करती है।