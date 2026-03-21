बैंक कैसे तय करते हैं लोन की ब्याज दर? ऐसे करा सकते हैं कम

अचानक किसी इमरजेंसी में लाखों रुपये की जरूरत पड़ने पर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से लेने के बजाय बैंक से लोन का विकल्प चुनना बेहतर मानते हैं। लोन लेते समय आमतौर पर आपके मन में पहला सवाल होता है कि इस पर ब्याज दर कितनी होगी? जब कोई बैंक के पास लोन लेने जाता है तो उसकी ब्याज दर प्रत्येक ग्राहक के लिए एक जैसी नहीं होती है। आइए जानते हैं ब्याज दर कैसे तय होती है।

स्प्रेड रेट क्या होती है स्पेड रेट? बैंक ब्याज दर तय करने के लिए स्प्रेड रेट का सहारा लेते हैं। अलग-अलग ग्राहक से अलग-अलग स्प्रेड रेट चार्ज कर सकते हैं। यह वो अतिरिक्त ब्याज (मार्जिन) है, जो बैंक अपनी तय लोन दर (बेस रेट) के ऊपर जोड़ता है। इसी से फाइनल ब्याज दर और EMI तय होती है। अगर, किसी बैंक का बेस रेट 7 प्रतिशत है और वह आपसे 2 फीसदी स्प्रेड लेता है तो आपको कुल 9 फीसदी ब्याज देना होगा।

फैक्टर कैसे तय होती है स्प्रेड रेट? बैंक कई फैक्टर्स के आधार पर स्प्रेड रेट तय करते हैं। इसमें क्रेडिट स्कोर और रिपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होता है। अगर, आय स्थिर है और पहले लिए सभी लोन समय पर चुकाए हैं तो बैंक कम स्प्रेड रेट ऑफर कर सकता है। इसके अलावा, लोन का प्रकार भी मायने रखता है। सिक्योर्ड लोन (होम लोन) पर स्प्रेड कम होता है, जबकि बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन पर ज्यादा रिस्क कवर करने के लिए स्प्रेड रेट बढ़ा देते हैं।

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ब्याज दर ब्याज दर पर क्या पड़ता है असर? स्प्रेड रेट कम होने का मतलब यह नहीं है कि ब्याज दर भी कम होगी। अगर, किसी बैंक का बेस रेट ही ज्यादा है तो स्प्रेड कम होने पर भी कुल ब्याज दर ज्यादा हो सकती है। दूसरी तरफ, कम बेस रेट और थोड़ा ज्यादा स्प्रेड होने पर भी कुल ब्याज दर कम हो सकता है। इसके अलावा, प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्ज, प्री-पेमेंट पेनल्टी और फ्लोटिंग रेट की शर्तें भी टोटल स्प्रेड रेट को प्रभावित करती हैं।

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