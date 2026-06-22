सरकार ने इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है

EPFO 3.0 के नियम अभी के नियमों से कितने होंगे अलग?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:38 pm Jun 22, 202612:38 pm

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही EPFO 3.0 शुरू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम का उद्देश्य PF सेवाओं को पहले की तुलना में तेज, आसान और अधिक सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत सदस्य UPI के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में PF की रकम ट्रांसफर कर सकेंगे। सरकार ने इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है और इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इससे पेपरवर्क और लंबा इंतजार काफी कम हो सकता है।