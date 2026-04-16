भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान गिरकर छठे नंबर पर आ गई है

चौथे से छठे पायदान पर कैसे पहुंची भारत की अर्थव्यवस्था? जानिए इसकी वजह

क्या है खबर?

2025 में भारत की अर्थव्यस्था ब्रिटेन से पिछड़कर छठे पायदान पर आ गई। इससे जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीदें टल गई हैं। यह 2024 की तुलना में एक पायदान की गिरावट है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमानित मूल्य 3,920 अरब डॉलर (करीब 3.64 लाख अरब रुपये) है। आइये जानते हैं कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे से छठे पायदान पर गिर गई।