छोटी-छोटी EMI मिलकर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देती हैं

EMI के चक्कर से बचने के लिए कैसे करें अपने खर्च पर नियंत्रण?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:31 pm Sep 25, 202606:31 pm

क्या है खबर?

कई बार छोटी-छोटी EMI मिलकर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देती हैं। इससे बचत करना और जरूरी खर्च चलाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए EMI के बढ़ते बोझ को समय रहते समझना जरूरी है। सबसे पहले अपनी हर EMI की सूची बनाएं और देखें कि हर महीने कर्ज पर कितने रुपये जा रहे हैं। इसके बाद अपनी कुल कमाई से तुलना करें। इससे आपको पता चलेगा कि खर्च कितना बढ़ गया है और कहां कटौती जरूरी है।