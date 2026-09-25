EMI के चक्कर से बचने के लिए कैसे करें अपने खर्च पर नियंत्रण?
क्या है खबर?
कई बार छोटी-छोटी EMI मिलकर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देती हैं। इससे बचत करना और जरूरी खर्च चलाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए EMI के बढ़ते बोझ को समय रहते समझना जरूरी है। सबसे पहले अपनी हर EMI की सूची बनाएं और देखें कि हर महीने कर्ज पर कितने रुपये जा रहे हैं। इसके बाद अपनी कुल कमाई से तुलना करें। इससे आपको पता चलेगा कि खर्च कितना बढ़ गया है और कहां कटौती जरूरी है।
#1
हर महीने खर्च का हिसाब रखें
अपने खर्च को नियंत्रित करने के लिए हर महीने कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रखें। किराया, राशन, बिजली, यात्रा और EMI जैसे जरूरी खर्च अलग लिखें।
इसके बाद बाहर खाना, ऑनलाइन खरीदारी और मनोरंजन जैसे खर्च देखें। जिन चीजों पर जरूरत से ज्यादा पैसा जा रहा है, उनमें कमी करें। इससे महीने के अंत में कुछ रकम बचाई जा सकती है।
बची रकम को बिना जरूरत खर्च करने के बजाय कर्ज चुकाने में लगाना बेहतर रहेगा।
#2
महंगे कर्ज को पहले चुकाएं
अगर आपके पास कई EMI हैं तो ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले खत्म करने की कोशिश करें।
क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया समय पर चुकाना भी जरूरी है, क्योंकि इसका ब्याज काफी बढ़ सकता है। जब तक मौजूदा कर्ज का बोझ कम न हो जाए, तब तक नई खरीदारी को EMI पर लेने से बचें।
किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेने से पहले कुल ब्याज और दूसरे शुल्क की तुलना जरूर करें।
#3
परेशानी बढ़े तो बैंक से बात करें
अगर EMI चुकाना मुश्किल हो रहा है तो भुगतान रुकने का इंतजार न करें।
समय रहते बैंक या लोन देने वाली कंपनी से बात करें और अपनी स्थिति बताएं। जरूरत पड़ने पर लोन की अवधि बढ़ाने या भुगतान की नई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली जा सकती है।
कई कर्ज होने पर कम ब्याज वाले कर्ज में उन्हें मिलाने का विकल्प भी देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कुल लागत और शुल्क की जांच जरूर करें।