माता-पिता बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं म्यूचुअल फंड, जानिए क्या है तरीका 

अपने प्रियजनों को म्यूचुअल फंड (MF) यूनिट उपहार में देना एक शानदार तरीका है, लेकिन यह जमीन, भवन, आभूषण और नकदी जैसी अन्य संपत्तियों की तरह नहीं होता। आयकर अधिनियम के तहत माता-पिता को अपने बच्चों को म्यूचुअल फंड यूनिट उपहार में देने की कानूनी अनुमति है। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए प्राप्तकर्ता का उसी फंड हाउस में अकाउंट होना जरूरी है। आइये जानते हैं अभिभावक म्यूचुअल फंड यूनिट अपने बच्चों को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं।

आवश्यकता ट्रांसफर के लिए क्या है जरूरी? प्रोपर्टी और सोने जैसी संपत्तियों को उपहार में देने के विपरीत म्यूचुअल फंड को आसानी से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। आपके पास डीमैट खाता है तो आप कुछ सरल चरणों का पालन करके अपने प्रियजनों को अपने म्यूचुअल फंड यूनिट उपहार में दे सकते हैं। अगर, यूनिट डीमैट खाते में नहीं हैं तो उन्हें डीमैट फॉर्म में परिवर्तित करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही उन्हें लाभार्थी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

तरीका इस तरह से कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफलाइन तरीके के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से कंवर्जन रिक्वेस्ट फॉर्म (CRF) प्राप्त कर उसमें जानकारी और यूनिट्स विवरण भरें। फॉर्म और MF अकाउंट स्टेटमेंट को DP को जमा करें। DP फंड के रजिस्ट्रार के साथ ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करेगा। ऑनलाइन के लिए डीमैट खाते में लॉग-इन कर MF सेक्शन में जाएं और ट्रांसफर विकल्प में जाकर और फंड और यूनिट्स की संख्या के डीमैट अकाउंट डेस्टीनेशन के रूप में चुनकर अनुरोध की समीक्षा करें और सब्मिट करें।

Advertisement