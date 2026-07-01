कई पॉलिसियों में आग और धमाके से हुए नुकसान को शामिल किया जाता है

AC में धमाके से घर को हुआ नुकसान, क्या होम इंश्योरेंस देगा क्लेम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:17 am Jul 01, 202608:17 am

क्या है खबर?

नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी की 21वीं मंजिल पर एयर कंडीशनर में कथित धमाके के बाद लगी आग ने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस घटना के बाद कई लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर AC में धमाका हो जाए और घर को नुकसान पहुंचे, तो क्या होम इंश्योरेंस उसका खर्च उठाता है। यह सवाल खासकर गर्मियों के मौसम में आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।