AC में धमाके से घर को हुआ नुकसान, क्या होम इंश्योरेंस देगा क्लेम?
क्या है खबर?
नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी की 21वीं मंजिल पर एयर कंडीशनर में कथित धमाके के बाद लगी आग ने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस घटना के बाद कई लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर AC में धमाका हो जाए और घर को नुकसान पहुंचे, तो क्या होम इंश्योरेंस उसका खर्च उठाता है। यह सवाल खासकर गर्मियों के मौसम में आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
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किन नुकसान को मिलता है इंश्योरेंस कवर?
अगर AC में खराबी के कारण आग लगती है और उससे दीवार, छत, फर्नीचर या घर के दूसरे सामान को नुकसान पहुंचता है, तो सामान्य होम इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसे नुकसान का कवर मिल सकता है। कई पॉलिसियों में आग और धमाके से हुए नुकसान को शामिल किया जाता है। हालांकि, यह सुविधा आपकी पॉलिसी की शर्तों और चुने गए कवर पर निर्भर करती है, इसलिए दस्तावेज ध्यान से पढ़ना हमेशा जरूरी माना जाता है।
#2
क्या AC का नुकसान भी कवर होता है?
हर स्थिति में खराब हुए AC का खर्च इंश्योरेंस से नहीं मिलता है। कई होम इंश्योरेंस पॉलिसियों में केवल आग से घर और सामान को हुए नुकसान का ही कवर मिलता है, जबकि AC की मरम्मत या बदलने का खर्च अलग मशीन ब्रेकडाउन कवर होने पर ही मिल सकता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय यह जरूर देख लें कि उसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अलग सुरक्षा और अतिरिक्त कवर शामिल है या नहीं।
#3
इन स्थितियों में नहीं मिलेगा क्लेम
होम इंश्योरेंस हर तरह के नुकसान को कवर नहीं करता। जानबूझकर की गई लापरवाही, युद्ध, परमाणु घटनाएं, कुछ तरह की बिजली संबंधी खराबियां, अपने आप लगी आग या पॉलिसी की शर्तों से बाहर आने वाले मामलों में क्लेम नहीं मिलता। इसके अलावा, नकदी, जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान भी तभी कवर होते हैं, जब उन्हें पहले से पॉलिसी में शामिल किया गया हो और उनकी जानकारी बीमा कंपनी को दी गई हो।