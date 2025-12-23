HCL सॉफ्टवेयर करेगी जैस्परसॉफ्ट का अधिग्रहण, जानिए क्या होगा उसको फायदा
क्या है खबर?
HCL टेक्नोलॉजीज की सॉफ्टवेयर शाखा HCL सॉफ्टवेयर ने बिजनेस इंटेलिजेंस और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म प्रदाता जैस्परसॉफ्ट का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इसकी लागत 24 करोड़ डॉलर (करीब 2,150 करोड़ रुपये) आंकी गई है। यह अधिग्रहण 6 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद जैस्परसॉफ्ट उसकी डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवीजन एक्टियन का हिस्सा बन जाएगी। इस सौदे के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 115 कर्मचारी HCL सॉफ्टवेयर में शामिल होंगे।
फायदा
अधिग्रहण से HCL सॉफ्टवेयर को यह होगा फायदा
यह सौदा एम्बेडेड एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस में HCL सॉफ्टवेयर की उपस्थिति को मजबूत करता है। विशेष रूप से सरकार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे अत्यधिक विनियमित क्षेत्रों में, जहां जैस्परसॉफ्ट ने एक मजबूत ग्राहक आधार बनाया है। कंपनी ने कहा कि मेटाडाटा प्रबंधन, डाटा कैटलॉगिंग और डाटा गवर्नेंस सहित उसके डाटा और AI पोर्टफोलियो की मांग पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ी है, क्योंकि उद्यम AI उपयाेग के लिए डाटा प्लेटफॉर्म को आधुनिक बना रहे हैं।
अधिग्रहण
एक स्टार्टअप काे भी खरीदा
जैस्परसॉफ्ट का अधिग्रहण HCL सॉफ्टवेयर की ओर से इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित एक अन्य डाटा और AI-केंद्रित अधिग्रहण के तुरंत बाद हुआ है। स्टॉक एक्सचेंजों को दिए गए एक अलग खुलासे में कंपनी ने कहा कि वह बेल्जियम स्थित शुरुआती चरण के स्टार्टअप वॉबी का लगभग 47 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करेगी। वॉबी डाटा वेयरहाउस के लिए AI डाटा विश्लेषक 'एजेंट' विकसित करता है, जिन्हें GenAI का उपयोग करके उद्योगाें के सहयोग के लिए डिजाइन किया है।