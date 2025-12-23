HCL सॉफ्टवेयर करेगी जैस्परसॉफ्ट का अधिग्रहण, जानिए क्या होगा उसको फायदा 

HCL सॉफ्टवेयर बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जैस्परसॉफ्ट का अधिग्रहण करेगी

क्या है खबर?

HCL टेक्नोलॉजीज की सॉफ्टवेयर शाखा HCL सॉफ्टवेयर ने बिजनेस इंटेलिजेंस और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म प्रदाता जैस्परसॉफ्ट का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इसकी लागत 24 करोड़ डॉलर (करीब 2,150 करोड़ रुपये) आंकी गई है। यह अधिग्रहण 6 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद जैस्परसॉफ्ट उसकी डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवीजन एक्टियन का हिस्सा बन जाएगी। इस सौदे के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 115 कर्मचारी HCL सॉफ्टवेयर में शामिल होंगे।