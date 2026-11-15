एंथ्रोपिक CEO ने कंपनी की भर्ती नीति पर अपनी बात कही

एंथ्रोपिक में नौकरी पाने के लिए केवल कौशल होना काफी नहीं, CEO ने बताई वजह

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोडेई ने बताया है कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी 4 तरह के लोगों को काम पर नहीं रखती, भले ही उनके पास बेहतरीन तकनीकी कौशल क्यों न हों। उनके अनुसार, नौकरी पाने के लिए केवल तकनीकी विशेषज्ञता काफी नहीं है। कंपनी कार्यस्थल पर व्यवहार, टीम वर्क और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को बहुत महत्व देती है। उन्होंने यह बात जेपी मॉर्गन के CEO जेमी डिमोन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कही।