कई बार लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है

क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हो गया रिजेक्ट? जानिए आगे क्या करें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:38 am Jul 15, 202609:38 am

क्या है खबर?

हेल्थ इंश्योरेंस का मकसद इलाज के समय आर्थिक मदद देना होता है। हालांकि, कई बार लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, जिससे परेशानी और चिंता बढ़ जाती है। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी पॉलिसी खत्म हो गई है। कई मामलों में केवल किसी एक इलाज या दावे को अस्वीकार किया जाता है। सही कारण जानकर और समय पर कदम उठाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है।