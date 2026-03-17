भारत में खुले रहेंगे हार्ड रॉक कैफे, बंद के फैसले का JSM ग्रुप ने जताया विरोध

विरोध कंपनी ने जताया गहरा विरोध JSM ग्रुप ने हार्ड रॉक इंटरनेशनल के इस फैसले को एकतरफा और गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि ऐसा कोई फैसला कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आता और इसे कानूनी समर्थन भी नहीं मिला है। JSM ने कहा कि बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के इस तरह का ऐलान करना सही नहीं है। कंपनी ने साफ किया कि वह इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और जरूरी कदम उठाएगी।

प्राथमिकता कर्मचारियों और ग्राहकों की चिंता प्राथमिकता JSM ग्रुप ने कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता भारत में काम करने वाले कर्मचारी, ग्राहक, पार्टनर और सप्लायर हैं। कंपनी ने बताया कि पिछले 22 सालों से वह इस ब्रांड को भारत में चला रही है और सभी लोगों का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में वह यह सुनिश्चित करेगी कि किसी को भी इस स्थिति से कोई नुकसान न हो और सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहें।

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