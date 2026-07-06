सहकारी क्षेत्र के लिए नई जीवन बीमा कंपनी बनाएगी सरकार

सहकारी क्षेत्र के लिए नई जीवन बीमा कंपनी बनाएगी सरकार, अमित शाह ने की घोषणा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:38 pm Jul 06, 202603:38 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए नई जीवन बीमा कंपनी बनाएगी। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने आज (6 जुलाई) इस बात की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और इस क्षेत्र को मजबूत बनाना है। उन्होंने मंत्रालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि सरकार सहकारी संस्थाओं को खेती और डेयरी से आगे बढ़ाकर नए क्षेत्रों में भी अवसर देना चाहती है, ताकि उनकी भागीदारी लगातार बढ़ सके।