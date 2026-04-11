सरकार का तेल कंपनियों को बड़ा झटका, डीजल और विमान ईंधन पर बढ़ाया निर्यात शुल्क

दर

क्या थीं पिछली दरें?

26 मार्च को सरकार ने डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया था। सरकार द्वारा डीजल पर निर्यात शुल्क में की गई 34 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का मकसद जारी संघर्ष के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकार ने इस कदम से तेल कंपनियों की ओर से कमाए जा रहे अत्यधिक लाभ पर भी लगाम कसने का प्रयास किया है।