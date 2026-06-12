पेट्रोल-डीजल की थोक खरीद पर सरकार की पाबंदी, 90 दिन के लिए लागू हुआ आदेश

वजह

क्यों बढ़ी खरीदारी?

सरकार के अनुसार, रिटेल और थोक बिक्री की कीमतों में बड़ा अंतर इस समस्या की मुख्य वजह बना है। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि बल्क बिक्री के लिए इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति लीटर है। इसी अंतर का फायदा उठाकर कई औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन लेने लगे। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों के लिए उपलब्ध ईंधन की मात्रा प्रभावित हो सकती है।