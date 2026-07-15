एथर एनर्जी में 200 करोड़ रुपये निवेश करेगी भारत सरकार, 2,500 करोड़ जुटाने की तैयारी
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी को भारत सरकार से बड़ा निवेश मिलने जा रहा है। 15 जुलाई को कंपनी की BSE फाइलिंग के अनुसार, सरकार 2,500 करोड़ रुपये की फंड जुटाने की योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह निवेश इंडिया-जापान फंड के जरिए किया जाएगा। यह फंड भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की साझेदारी से बनाया गया है और इसका संचालन एनआईआईएफएल करता है।
निवेश
हीरो मोटोकॉर्प और संस्थापक भी करेंगे निवेश
कंपनी की योजना के पहले चरण में 1,200 करोड़ रुपये का प्रेफरेंशियल इश्यू लाया जाएगा।
इसमें इंडिया-जापान फंड 200 करोड़ रुपये लगाएगा, जबकि हीरो मोटोकॉर्प 960 करोड़ रुपये के कन्वर्टिबल वारंट खरीदेगी। वहीं, एथर एनर्जी के दोनों संस्थापक भी 40 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
इस तरह कंपनी के मौजूदा निवेशकों और प्रमोटरों का भी इस फंड जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इससे कंपनी की विस्तार योजनाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
योजना
2,500 करोड़ रुपये जुटाने की है पूरी योजना
एथर एनर्जी के बोर्ड ने जून में कुल 2,500 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी थी।
इसमें 1,500 करोड़ रुपये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए जुटाए जाएंगे। बाकी 1,000 करोड़ रुपये प्रेफरेंशियल इश्यू, राइट्स इश्यू या दूसरे स्वीकृत माध्यमों से जुटाने की योजना है।
कंपनी ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और फैसलों के लिए एक अलग फंड जुटाने वाली समिति भी बनाई है। इससे भविष्य की कारोबारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
हिस्सेदारी
बाजार में लगातार बढ़ा रही है अपनी हिस्सेदारी
एथर एनर्जी भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार की प्रमुख कंपनियों में शामिल है।
कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद कंपनी ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून 2026 में कंपनी का बाजार हिस्सा बढ़कर 16.2 प्रतिशत पहुंच गया, जो एक साल पहले 14.7 प्रतिशत था।
इसी दौरान एथर ने 29,422 वाहनों का पंजीकरण दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 79.5 प्रतिशत अधिक रहा। कंपनी लगातार नए ग्राहकों के बीच अपनी मजबूत पहचान भी बना रही है।