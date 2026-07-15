एथर एनर्जी में 200 करोड़ रुपये निवेश करेगी भारत सरकार

एथर एनर्जी में 200 करोड़ रुपये निवेश करेगी भारत सरकार, 2,500 करोड़ जुटाने की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:39 pm Jul 15, 202603:39 pm

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी को भारत सरकार से बड़ा निवेश मिलने जा रहा है। 15 जुलाई को कंपनी की BSE फाइलिंग के अनुसार, सरकार 2,500 करोड़ रुपये की फंड जुटाने की योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह निवेश इंडिया-जापान फंड के जरिए किया जाएगा। यह फंड भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की साझेदारी से बनाया गया है और इसका संचालन एनआईआईएफएल करता है।