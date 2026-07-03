प्राइवेट ई-बसों को बढ़ावा देने की तैयारी

प्राइवेट बसों के लिए 20,000 करोड़ रुपये तक की EV इंसेंटिव स्कीम ला सकती है सरकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:13 pm Jul 03, 202602:13 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार अब प्राइवेट बस ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक बसें अपनाने के लिए नई योजना तैयार कर रही है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक बस खरीदने का खर्च और जोखिम कम करना है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती प्रस्ताव के तहत अगले पांच साल में करीब 20,000 करोड़ रुपये तक खर्च किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इस योजना की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इससे देश में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।