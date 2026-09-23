LG और सैमसंग की बढ़ी मुश्किलें

LG और सैमसंग की बढ़ी मुश्किलें, भारत में आयात शुल्क को लेकर जांच शुरू

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:03 pm Sep 23, 202609:03 pm

क्या है खबर?

भारत में टीवी बनाने वाली बड़ी कंपनियों LG और सैमसंग को लेकर जांच चल रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जांच दोनों कंपनियों के भारत में टीवी कारोबार से जुड़े आयात और सीमा शुल्क के मामले में की जा रही है। इस मामले में अधिकारियों ने दोनों कंपनियों से जानकारी मांगी है। जांच के बीच यह भी देखा जा रहा है कि कंपनियों ने आयात से जुड़े नियमों का पालन किस तरह किया और कितना शुल्क चुकाया है।